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Робин Николай Феодоров

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Робин Николай Феодоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
219-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.10.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Савельева
Дата крещения
08.10.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 200
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Кудинова Пелагея Тимофеева
Отец - Кудинов Тимофей Дмитриев, крестьянин помещицы Билинской
Мать - Кудинова Матрена Кирилова
Воспр. - Кудинова Ксения Федорова, крестьянская жена
Воспр. - Робин Николай Феодоров, крестьянин помещика Савельева
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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