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Дудоров Кирил Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Дудоров Кирил Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
189-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.06.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовый помещика Халютина
Дата крещения
11.06.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 182
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Рышкина Акилина Павлова
Отец - Рышкин Павел Григорьев, дворовый помещика Михайлова
Мать - Рышкина Параскева Филиппова
Воспр. - Дудоров Кирил Иванов, дворовый помещика Халютина
Воспр. - Рышкина Акилина Григорьева, солдатская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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