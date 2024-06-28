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Енин Иван Филипов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Енин Иван Филипов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
186-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.05.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Нас. пункт приписки
д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
24.05.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 180
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Енин Иван Филипов
Отец - Енин Филип Федоров, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Енина Дария Иванова (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Енина Мария Федорова, государственная крестьянская девица
Воспр. - Паренов Евдоким Иванов, государственный крестьянин (с. Углянец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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