Кругликов Матвей Николаев
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Кругликов Матвей Николаев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 171-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 16.03.1844
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- дворовый помещика Никанора Пареного
- Дата крещения
- 19.03.1844
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 168
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Агеев Алексей Васильев
Отец - Агеев Василий Андреев, крестьянин помещицы Билинской
Мать - Агеева Татиана Федотова
Воспр. - Бруданина Марфа Гаврилова, крестьянская жена
Воспр. - Кругликов Матвей Николаев, дворовый помещика Никанора Пареного
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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