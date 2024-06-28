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Кудинов Филип Дмитриев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кудинов Филип Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер записи
167-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.03.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата крещения
05.03.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Кудинова Матрена Филипова
Отец - Кудинов Филип Дмитриев, крестьянин помещицы Болтиной
Мать - Кудинова Параскева Михайлова
Воспр. - Бруданина Марья Антонова, крестьянская жена
Воспр. - Кудинов Ефим Стефанов, крестьянин помещицы Болтиной
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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