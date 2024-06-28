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Никифорова Пелагея Никитина

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Никифорова Пелагея Никитина
Тип записи
о рождении
Номер записи
166-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.02.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
21.02.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Шамиев Василий Автаномов
Отец - Шамиев Автаном Антонов, крестьянин помещика Халютина (с. Большая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Шамиева Пелагея Игнатова (с. Большая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Никифоров Николай Григорьев, государственный крестьянин (с. Большая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Никифорова Пелагея Никитина, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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