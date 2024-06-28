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Рябцова Татьяна Дмитриева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Рябцова Татьяна Дмитриева
Тип записи
о рождении
Номер записи
118-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.07.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
20.07.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 112
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Рябцов Василий Филимонов
Отец - Рябцов Филимон Иванов, крестьянин помещика Халютина
Мать - Рябцова Татьяна Дмитриева
Воспр. - Бруданина Евдокия Андреева, крестьянская жена
Воспр. - Родионов Илья Григорьев, крестьянин помещицы Сомовой
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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