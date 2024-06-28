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Гуреев Семен Сергеев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Гуреев Семен Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
117-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.07.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Дмитриева
Дата крещения
16.07.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 112
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Гуреев Илия Семенов
Отец - Гуреев Семен Сергеев, крестьянин помещика Дмитриева
Мать - Гуреева Феодосия Иванова
Воспр. - Благих Даниил Михайлов, отставной солдат (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ложева Параскева Васильева, крестьянская вдова
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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