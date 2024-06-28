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Панина Домника Михайлова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Панина Домника Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
113-р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.06.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
13.06.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 110
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Панин Михаил Михайлов
Отец - Панин Михаил Кононов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Панина Домника Михайлова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Кузнецов Яков Григорьев, государственный крестьянин (с. Хреновое, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Перекутова Ксения Михайлова, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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