Борзова Матрона Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорзова Матрона Николаева

Борзова Матрона Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Борзова Матрона Николаева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
92-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.03.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
13.03.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 100
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Борзова Матрона Николаева
Отец - Борзов Николай Иванов, дворовый помещика Савельева
Мать - Борзова Пелагея Иларионова
Воспр. - Матаев Михаил Тимофеев, дворовый помещика Савельева
Воспр. - Рылякина Мария Евдокимова, крестьянская девица
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close