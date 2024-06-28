Белоношкин Кондратий Терентиев
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Белоношкин Кондратий Терентиев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 89-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 01.03.1843
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
- Дата крещения
- 07.03.1843
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 98
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Белоношкин Василий Кондратиев
Отец - Белоношкин Кондратий Терентиев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Мать - Белоношкина Марина Ульянова
Воспр. - Живоглотов Онисим Михайлов, крестьянин помещика Халютина
Воспр. - Пенкина Ефимия Николаева, крестьянская жена
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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