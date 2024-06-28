Лаврова Наталья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврова Наталья Алексеева

Лаврова Наталья Алексеева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Лаврова Наталья Алексеева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
772-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
11.03.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
11.03.1918
Возраст (лет)
50
Причина смерти
от воспаления в боку
Священнослужители
Исповедывал: священник Сергей Полянский; Совершал погребение: священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 133
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 жен
Умерш. - Лаврова Наталья Алексеева, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Муж умерш. - Лавров Михаил Лаврентьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close