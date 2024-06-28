Гагин Никита Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагин Никита Алексеев

Гагин Никита Алексеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гагин Никита Алексеев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
760-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.11.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
08.11.1917
Возраст (лет)
77
Причина смерти
от старости
Священнослужители
Исповедывал: священник Сергей Полянский; Совершал погребение: священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 568
Полная запись МК
Счёт умерших: 17 муж
Умерш. - Гагин Никита Алексеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close