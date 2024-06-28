Сигова Гликерия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСигова Гликерия Филиппова

Сигова Гликерия Филиппова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Сигова Гликерия Филиппова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
724-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
07.10.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
07.10.1916
Возраст (лет)
80
Причина смерти
от старости
Священнослужители
Исповедывал: священник Сергей Полянский; Совершал погребение: приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 201
Полная запись МК
Счёт умерших: 8 жен
Умерш. - Сигова Гликерия Филиппова, крестьянка (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close