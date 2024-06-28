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Оскретков Георгий Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Оскретков Георгий Иванов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
691-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
21.08.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
с. Панковичи, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.
Дата смерти
21.08.1915
Возраст (месяцев)
3
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 332
Полная запись МК
Счёт умерших: 14 муж
Умерш. - Оскретков Георгий Иванов, крестьянский сын (с. Панковичи, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Оскретков Иван Петров, крестьянин (с. Панковичи, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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