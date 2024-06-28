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Барков Димитрий Петров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Барков Димитрий Петров
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
677-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
19.06.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата смерти
19.06.1915
Возраст (месяцев)
8
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 330
Полная запись МК
Счёт умерших: 8 муж
Умерш. - Барков Димитрий Петров, крестьянский сын (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Барков Петр Гаврилов, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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