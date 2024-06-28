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Беляев Федор Макаров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Беляев Федор Макаров
Тип записи
о смерти
Номер записи
673-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
28.04.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 329
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 муж
Умерш. - Беляев Василий Федоров, крестьянский сын (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Беляев Федор Макаров, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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