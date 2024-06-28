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Миронов Григорий Прокопьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Миронов Григорий Прокопьев
Тип записи
о браке
Номер записи
160-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
08.06.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
08.06.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 129
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Сигов Димитрий Иосифов, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кузнецова Анастасия Васильева, дочь гражданина (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кузнецов Василий Алексеев, гражданин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Бормотов Иван Гаврилов, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сигов Стефан Иванов, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Миронов Григорий Прокопьев, гражданин (д. Танина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сигов Никита Иосифов, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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