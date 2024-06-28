Зайцева Анастасия Сергеева
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Зайцева Анастасия Сергеева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 155-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 23.02.1918
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- дочь гражданина
- Нас. пункт приписки
- д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 23.02.1918
- Возраст (лет)
- 23
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 128
- Полная запись МК
- Счёт браков: 13
Жених - Голиков Николай Григорьев, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Зайцева Анастасия Сергеева, дочь гражданина (д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Зайцев Сергей Петров, гражданин (д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Кошельков Семен Феодосьев, гражданин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Антимонов Федор Кириллов, гражданин (д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кульков Михаил Федоров, гражданин (с. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Никифор Николаев, гражданин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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