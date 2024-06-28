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Потапова Анна Игнатьева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Потапова Анна Игнатьева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
154-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
23.02.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь гражданина
Нас. пункт приписки
с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
23.02.1918
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 128
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Максимов Филипп Стефанов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Потапова Анна Игнатьева, дочь гражданина (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Потапов Игнатий Васильев, гражданин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Безменов Илья Алексеев, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Максимов Алексей Стефанов, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иванов Гавриил Александров, гражданин (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Потапов Петр Игнатиев, гражданин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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