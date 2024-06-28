Шемонаев Стефан Петров
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Шемонаев Стефан Петров
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 137-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 23.04.1917
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 23.04.1917
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 54
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Шамонаев Гавриил Федоров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рощина Анна Савельева, крестьянская дочь (д. Русаново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Рощин Савелий Архипов, крестьянин (д. Русаново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Пахомов Фаддей Козьмин, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Еникитин Михаил Гаврилов, крестьянин (д. Королевка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рощин Стефан Савельев, крестьянин (д. Русаново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Шемонаев Стефан Петров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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