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Антипов Иван Никифоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Антипов Иван Никифоров
Тип записи
о браке
Номер записи
134-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.01.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
08.01.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 53
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Шевелев Тихон Семенов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Азарушина Гликерия Васильева, дочь умершего крестьянина (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Азарушин Василий Филимонов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Шевелев Артемий Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Антипов Иван Никифоров, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шевелев Иван Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Шевелев Иван Иосифов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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