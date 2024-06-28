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Гришин Федор Ильин

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гришин Федор Ильин
Тип записи
о браке
Номер записи
132-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
20.07.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
20.07.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 325
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Родионов Никифор Ипполитов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Маленичева Дарья Кирикова, крестьянская дочь (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Гришин Федор Ильин, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Левин Яков Калинников, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прохорятов Петр Павлов, крестьянин (д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кошельков Михаил Варфоломеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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