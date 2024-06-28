Перун Агрипина Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерун Агрипина Димитриева

Перун Агрипина Димитриева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Перун Агрипина Димитриева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
116-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
13.01.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
с. Катериновка,  Черно-Островская вол., Проскуровский у., Подольская губ.
Дата брака
13.01.1913
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 59
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Киреев Петр Михайлов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Перун Агрипина Димитриева, крестьянская дочь (с. Катериновка,  Черно-Островская вол., Проскуровский у., Подольская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Перун Димитрий Андреев, крестьянин (с. Катериновка,  Черно-Островская вол., Проскуровский у., Подольская губ.)
Свидетель жениха №1 - Коновалов Иван Михайлов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Безменов Илья Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Перун Петр Димитриев, крестьянин (с. Катериновка,  Черно-Островская вол., Проскуровский у., Подольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close