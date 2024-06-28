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Иванов Алексей Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Иванов Алексей Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
110-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.04.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
08.04.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 17 (153)
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Королев Иван Иосифов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Гришина Татьяна Тимофеева, крестьянская дочь (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: /
Отец невесты - Гришин Тимофей, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иванов Алексей Иванов, крестьянин (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Коновалов Игнатий Кириллов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Королев Михаил Иосифов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Аверьянов Стефан Михайлов, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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