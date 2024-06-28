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Ермаков Димитрий Иосифов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Ермаков Димитрий Иосифов
Тип записи
о браке
Номер записи
109-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.04.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
06.04.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 17 (153)
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Левин Константин Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Демчева Наталия Семенова, крестьянская дочь (д. Брусовое, Вялинская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: /
Отец невесты - Демчев Семен, крестьянин (д. Брусовое, Вялинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Коршунков Яков Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мосин Ефрем Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Демчев Димитрий Семенов, крестьянин (д. Брусовое, Вялинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ермаков Димитрий Иосифов, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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