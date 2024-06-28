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Дербенева Александра Авраамова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Дербенева Александра Авраамова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
106-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
08.01.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
д. Брусовое, Вялинская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
08.01.1912
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 16 (152)
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Аникушин Николай Дементьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дербенева Александра Авраамова, дочь-девица (д. Брусовое, Вялинская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Дербенев Авраам Онуфриев, крестьянин (д. Брусовое, Вялинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Бормотов Иосиф Гаврилов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Аникушин Константин Константинов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дербенев Василий, крестьянин (д. Брусовое, Вялинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Авдеев Егор Михайлов, крестьянин (с. Сидоровка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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