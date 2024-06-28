Самошин Иван Григорьев
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Самошин Иван Григорьев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 99-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 09.02.1911
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 09.02.1911
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 408
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Иванов Алексей Корнилиев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Самошина Дарья Семенова, крестьянская дочь (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Самошин Семен Григорьев, крестьянин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иванов Владимир Корнилиев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иванов Семен Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Самошин Иван Григорьев, крестьянин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Шарончиков Яков Федотов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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