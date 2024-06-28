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Самошин Иван Григорьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Самошин Иван Григорьев
Тип записи
о браке
Номер записи
99-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
09.02.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
09.02.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 408
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Иванов Алексей Корнилиев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Самошина Дарья Семенова, крестьянская дочь (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Самошин Семен Григорьев, крестьянин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иванов Владимир Корнилиев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иванов Семен Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Самошин Иван Григорьев, крестьянин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Шарончиков Яков Федотов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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