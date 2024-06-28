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Хляпин Терентий Миронов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Хляпин Терентий Миронов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1030-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.10.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
гражданин
Нас. пункт приписки
д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
29.10.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 124
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Королева Анастасия Трофимова
Отец - Королев Трофим Арсеньев, гражданин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Королева Татьяна Миронова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Васькина Варвара Никонорова, жена гражданина
Воспр. - Хляпин Терентий Миронов, гражданин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Васькин Никонор Иванов, гражданин
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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