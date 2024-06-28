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Кускова Мария Онисимова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кускова Мария Онисимова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1004-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.05.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
27.05.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 119
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Кузнецов Иоанн Стефанов
Отец - Кузнецов Стефан Федоров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Кузнецова Пелагея Онисимова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Королев Михаил Иосифов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кускова Мария Онисимова, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кусков Евфимий Ильин, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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