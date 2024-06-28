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Семенкин Михаил Стефанов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Семенкин Михаил Стефанов
Тип записи
о рождении
Номер записи
991-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.03.1918
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
13.03.1918
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.82, лист: 116
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Семенкина Матрона Михайлова
Отец - Семенкин Михаил Стефанов, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Семенкина Екатерина Михайлова (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Куплянкин Стефан Михайлов, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Куплянкина Параскева Федорова, крестьянская жена (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Куплянкин Александр Иванов, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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