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Минкина Пелагея Георгиева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Минкина Пелагея Георгиева
Тип записи
о рождении
Номер записи
974-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.10.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
03.10.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 550
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Михайлин Петр Федоров
Отец - Михайлин Федор Стефанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Михайлина Анна Георгиева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Минкина Пелагея Георгиева, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Михайлин Димитрий Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Минкин Иван Марков, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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