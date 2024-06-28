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Никитина Пелагея Владимирова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Никитина Пелагея Владимирова
Тип записи
о рождении
Номер записи
969-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.08.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
03.08.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 549
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Никитина Мария Михайлова
Отец - Никитин Михаил Самойлов, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Никитина Пелагея Владимирова (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Тимошин Алексей Георгиев, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Тимошина Александра Васильева, крестьянская жена (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Тимошин Александр Иванов, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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