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Моисеев Алексей Васильев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Моисеев Алексей Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
950-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
08.03.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
09.03.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 544
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Шевелева Мария Федорова
Отец - Шевелев Федор Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Шевелева Анисия Антонова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Моисеева Елена Евдокимова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Шевелев Тихон Семенов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Моисеев Алексей Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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