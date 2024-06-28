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Пухова Анастасия Федорова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Пухова Анастасия Федорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
949-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.02.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
27.02.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 544
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Пухова Евдокия Васильева
Отец - Пухов Василий Васильев, крестьянин (д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Пухова Анастасия Федорова (д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Пухов Николай Михайлов, крестьянин (д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Пухова Анна Устинова, крестьянская жена (д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Пухов Иван Иванов, крестьянин (д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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