Фомичев Адриан Никитин
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Фомичев Адриан Никитин
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 946-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 15.01.1917
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Катериновка, Черно-Островская вол., Проскуровский у., Подольская губ.
- Дата крещения
- 28.01.1917
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 543
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Фомичева Анна Адрианова
Отец - Фомичев Адриан Никитин, крестьянин (с. Катериновка, Черно-Островская вол., Проскуровский у., Подольская губ.)
Мать - Фомичева Параскева Петрова (с. Катериновка, Черно-Островская вол., Проскуровский у., Подольская губ.)
Воспр. - Тимошин Сергей Иванов, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Тимошина Ольга Иванова, дочь-девица (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Тимошин Иван Антонов, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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