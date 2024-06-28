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Фомичев Адриан Никитин

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Фомичев Адриан Никитин
Тип записи
о рождении
Номер записи
946-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.01.1917
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Катериновка,  Черно-Островская вол., Проскуровский у., Подольская губ.
Дата крещения
28.01.1917
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.78, лист: 543
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Фомичева Анна Адрианова
Отец - Фомичев Адриан Никитин, крестьянин (с. Катериновка,  Черно-Островская вол., Проскуровский у., Подольская губ.)
Мать - Фомичева Параскева Петрова (с. Катериновка,  Черно-Островская вол., Проскуровский у., Подольская губ.)
Воспр. - Тимошин Сергей Иванов, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Тимошина Ольга Иванова, дочь-девица (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Тимошин Иван Антонов, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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