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Оскреткова Дарья Стефанова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Оскреткова Дарья Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер записи
928-р
Роль персоны
Мать
Дата события
30.07.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Панковичи, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.
Дата крещения
01.08.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 184
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Оскреткова Евдокия Иванова
Отец - Оскретков Иван Петров, крестьянин (с. Панковичи, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
Мать - Оскреткова Дарья Стефанова (с. Панковичи, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
Воспр. - Косарева Евдокия Иванова, крестьянская вдова (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Оскретков Федор Петров, крестьянин (с. Панковичи, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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