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Коньков Афанасий Васильев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Коньков Афанасий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
917-р
Роль персоны
Отец
Дата события
31.05.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
01.06.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 181
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Коньков Иоанн Афанасиев
Отец - Коньков Афанасий Васильев, крестьянин (д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Конькова Соломония Яковлева (д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Пухов Федор Иванов, крестьянин (д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Пухова Ираида Иванова, крестьянская жена (д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Пухов Иван Афанасьев, крестьянин (д. Надеждино, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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