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Лавров Афанасий Дионисьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Лавров Афанасий Дионисьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
915-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
08.05.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
09.05.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 181
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Гагин Николай Никаноров
Отец - Гагин Никанор Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Гагина Вера Васильева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кондрашов Иосиф Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Лаврова Елизавета Афанасьева, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Лавров Афанасий Дионисьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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