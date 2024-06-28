Сопачев Поликарп Сергеев
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Сопачев Поликарп Сергеев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 910-р
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Дата события
- 15.03.1916
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 17.03.1916
- Священнослужители
- священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 179
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Шарончиков Алексей Васильев
Отец - Шарончиков Василий Федотов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Шарончикова Марфа Захарова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Прохоров Василий Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Сопачева Агрипина Васильева, крестьянская жена (д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Сопачев Поликарп Сергеев, крестьянин (д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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