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Строков Василий Константинов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Строков Василий Константинов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
907-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.02.1916
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
28.02.1916
Священнослужители
священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.4, д.73, лист: 179
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Строков Василий Константинов
Отец - Строков Константин Никитин, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Строкова Параскева Ефремова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гагина Анастасия Иванова, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мосин Федор Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Гагин Иван Гаврилов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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