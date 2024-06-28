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Петрова Агрипина Ефремова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Петрова Агрипина Ефремова
Тип записи
о рождении
Номер записи
899-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.12.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
13.12.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 322
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Петров Федор
Мать - Петрова Агрипина Ефремова, крестьянская вдова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Горелкин Иван Косьмин, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Сигова Матрона Корнилиева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Сигов Кирилл Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Примечание: внебрачный
Примечание / Дополнительно
внебрачный
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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