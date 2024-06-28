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Кондрашев Иосиф Романов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кондрашев Иосиф Романов
Тип записи
о рождении
Номер записи
875-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.07.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
12.07.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 316
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Кондрашев Михаил Иосифов
Отец - Кондрашев Иосиф Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Кондрашева Пелагея Сергеева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гагин Александр Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кондрашева Анна Филиппова, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Кондрашев Филипп Тимофеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Примечание: близнецы
Примечание / Дополнительно
близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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