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Минкин Иван Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Минкин Иван Тимофеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
869-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.06.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
24.06.1915
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 315
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Минкин Иоанн Сергеев
Отец - Минкин Сергей Киров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Минкина Евфросиния Прокопьева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Колчугина Татьяна Прокопьева, дочь-девица (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Минкин Иван Тимофеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Колчугин Прокопий Феодосьев, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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