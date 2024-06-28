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Зуев Сергей Ильин

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Зуев Сергей Ильин
Тип записи
о рождении
Номер записи
866-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.06.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата крещения
07.06.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 314
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Волчкова Анна Ильина
Отец - Волчков Илья Никитин, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Мать - Волчкова Наталия Алексеева (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Зуев Сергей Ильин, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Колесова Пелагея Сергеева, крестьянская девица (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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