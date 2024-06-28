Сигов Димитрий Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСигов Димитрий Иосифов

Сигов Димитрий Иосифов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Сигов Димитрий Иосифов
Тип записи
о рождении
Номер записи
861-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.05.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
11.05.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Сигов Александр Иосифов
Отец - Сигов Иосиф Иванов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Сигова Акилина Прокопьева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Бормотова Александра Иванова, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Сигов Димитрий Иосифов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Бормотов Иван Гаврилов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close