Горелкина Агрипина Иванова
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Горелкина Агрипина Иванова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 853-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 25.03.1915
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. пункт приписки
- с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 26.03.1915
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 312
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Богачева Мария Васильева
Отец - Богачев Василий Давидов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Богачева Анна Михайлова (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Горелкина Агрипина Иванова, крестьянская жена (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Косарев Иван Семенов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Горелкин Алексей Иванов, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Викторией Дремач
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.