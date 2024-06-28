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Ершова Анна Тимофеева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Ершова Анна Тимофеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
848-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.02.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата крещения
21.02.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 311
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Прохоров Тимофей Сильвестров
Отец - Прохоров Сильвестр Епифаниев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Прохорова Елена Федорова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Ершов Михаил Тимофеев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Ершова Анна Тимофеева, крестьянская девица (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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