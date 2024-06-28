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Безменова Татьяна Матвеева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Безменова Татьяна Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
847-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.02.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
19.02.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 310
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Безменова Евдокия Иванова
Отец - Безменов Иван Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Безменова Акилина Федорова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменов Илья Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменова Татьяна Матвеева, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Безменов Федор Антонов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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