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Родин Иван Евфимиев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Родин Иван Евфимиев
Тип записи
о рождении
Номер записи
841-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.01.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
07.01.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Родина Мария Иванова
Отец - Родин Иван Евфимиев, крестьянин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Родина Стефанида Алексеева (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Шамонаева Анна Алексеева, дочь-девица (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Швырков Василий Прокопьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Шамонаев Алексей Васильев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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